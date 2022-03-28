В больнице Октябрьского начал работу новый компьютерный томограф

В Октябрьской центральной районной больнице (ЦРБ) введен в эксплуатацию спиральный компьютерный томограф (КТ), сообщили в Минздраве Прикамья. Закупка и поставка аппарата SOMATOM выполнена в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».«Сейчас специалисты принимают в день по 7 пациентов. Для врачебных заключений мы пригласили коллегу из Кудымкара, который удаленно описывает томограммы. Пока все идет штатно: первые пациенты, прошедшие исследование, очень довольны. Мощности нового оборудования будет достаточно, чтобы охватить всех нуждающихся в исследовании пациентов. Поэтому не исключаю возможности в перспективе инициировать маршрутизацию в Октябрьский жителей других округов, – считает главврач Октябрьской центральной районной больницы Тамара Угринова. – Для нашей больницы за последнее десятилетие это самое крупное и дорогостоящее приобретение. Благодаря финансированию из краевого бюджета жители нашего округа смогут проходить качественные обследования на современном аппарате непосредственно по месту жительства».В планах медучреждения – увеличение числа проводимых КТ-исследований за счет расширения географии пациентов, а также подготовка штатного специалиста-врача для работы по обработке и интерпретации томограмм.Напомним, с помощью компьютерной томографии возможно выявить очаговые изменения легких и диагностировать пневмонию, в том числе вирусную, туберкулез, а также выявить наличие новообразований (опухолей), повреждение мягких тканей и сосудов, ребер и костных тканей грудного отдела позвоночника.