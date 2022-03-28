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Провал грунта. В Закамске грузовик ушел под землю
Как рассказали местные жители, первый раз мусоровоз провалился еще вчера, его вытащили и передвинули, чтобы в дальнейшем начать ремонт. Но ночью случился более масштабный провал грунта, машина ушла под землю практически целиком. К счастью, никто не пострадал. На момент происшествия в кабине никого не было. Сейчас на месте работают представители "Новогора", на чьем балансе находится магистральный коллектор, разрушение которого и послужило причиной ЧП. Сейчас, чтобы вытащить автомобиль, нужен кран грузоподъемностью более 20 тонн.
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