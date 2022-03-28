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В аварии на трассе Полазна-Чусовой погибли три человека
"На 15-м км автодороги Полазна-Чусовой водитель автомобиля Volkswagen, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом Volvo. Сам 40-летний водитель и еще два пассажира погибли на месте ДТП, среди них 39-летняя женщина и 9-летний ребенок. Еще один ребенок 12 лет был доставлен в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка» , - рассказала Римма Акимова, начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Пермскому краю.
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