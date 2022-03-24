← Дары Земли: уникальную коллекцию агатов представили в Музее карста и спелеологии
Судебные приставы применяют новую систему поиска должников-правонарушителей →
За сутки в Пермском крае выявлено 639 заболевших коронавирусом
По состоянию на утро 24 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 434 990 человек. 1 372 698 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 93 пациента. Из них 32 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 618 человек.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Дары Земли: уникальную коллекцию агатов представили в Музее карста и спелеологии
В Перми вводят в эксплуатацию 18-этажный долгострой
Цифровой форум «Все в DIGITAL» объединил более тысячи педагогов со всего Прикамья
Спасли сосед и печка: стали известны подробности пожара в деревне Кузьва
В Перми полицейские пресекли деятельность группы наркодилеров
Пермский край присоединится к международной экологической акции «Час Земли»
Краевой парламент подписал соглашение о сотрудничестве с Белгородской областной Думой
В Прикамье стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ
В Прикамье ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду
Прикамье и корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве
Добавить комментарий: