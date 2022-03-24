Дары Земли: уникальную коллекцию агатов представили в Музее карста и спелеологии

Уникальная выставка открылась в музее карста и спелеологии, возле Кунгурской ледяной пещеры. Частный коллекционер показал лишь малую часть своего собрания агатов. Всего их у него больше тысячи. Каждый минерал - совершенно индивидуален.Настоящая россыпь агатов, где каждый камень - шедевр.Хозяин коллекции - Валентин Фетисов, и это лишь её часть, рассказывает он гостям музея. Здесь почти 250 камней, а всего их у коллекционера больше тысячи. Полвека назад нашёл первый, и до сих пор агаты - его любовь.Валентин Фетисов, коллекционер агатов: "Одно из самых красивейших творений природы, созданных Господом Богом - это камень".Ищет сам, привозят друзья, и география - практически весь мир. Много мест есть в России, и малая родина в том числе, если поискать, точно найдёшь, говорит коллекционер. А если всмотреться в каждый агат, увидеть можно многое.Валентин Фетисов, коллекционер агатов: "Чем больше фантазии у человека, тем больше рисунков он видит в камне. Представляете, один и тот же камень мы смотрели с девушкой - я вижу петуха, а она видит белочку!"При этом, если обратиться к справочной литературе - происхождение агатов до сих пор окончательно не выяснено, разные есть теории. Неоспоримо одно - этот минерал может увлечь.Одно дело увидеть на фотографиях, или на картинках, другое - самому взять в руки, чтобы в очередной раз убедиться, что природа может создавать вот такую красоту. Например, самый крупный агат в коллекции, из Челябинской области, весит четыре с половиной килограмма.Сама Кунгурская ледяная пещера, что находится по соседству - отличная иллюстрация того, на что способна природа. Человек тоже старается, вот из природного материала, то есть речного льда, построили целый собор, который внезапно появляется на пути туристов.Анастасия Кобелева, представитель Кунгурской ледяной пещеры: "На верхушке, на кресте, образовались кристаллы льда, то есть скульптура уже вписалась, скажем так, в Кунгурскую ледяную пещеру".А скоро впишется и ещё кое-что - пока только пластилиновый макет на фотографии, но уже в начале апреля в пещере планируют установить трёхметровый трон, посидеть на котором сможет любой желающий.