Судебные приставы применяют новую систему поиска должников-правонарушителей
Судебные приставы передают дорожным полицейским данные об автомобилях, чьи владельцы имеют десятки, а порой и сотни неоплаченных штрафов ГИБДД. Информация с видеокамер, расположенных на улицах города, стекается в дежурную часть, и если в поле зрения попадает какой-либо нарушитель, эта информация отправляется сотрудникам нарядов. Далее полицейские останавливают автомобиль неплательщика и вызывают на место судебных приставов.
"За неделю использования специальной поисковой системы у коллекционеров штрафов арестовано 4 автомобиля, еще 3 водителя, чтобы не стать пешеходами, поторопились на месте рассчитаться с долгами", - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.
Как заявили в ведомстве, рейды с применением поисковой системы «Азимут» будут проводиться регулярно.
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