В Перми вводят в эксплуатацию 18-этажный долгострой

В Перми застройщиком 18-этажного дома на ул. Подводников, 88б получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает краевой Минстрой. В ближайшее время въехать в свои квартиры смогут 181 дольщик. Выдача ключей планируется со следующей недели.Ввести в эксплуатацию дом на ул. Подводников, 88б, общей жилой площадью 6,7 тыс. кв. м должны были еще в 2016 году. Застройщик ООО «УралСервис-Монолит» достраивал дом самостоятельно, отказавшись от предложенных займов. Благодаря контролю и консультационной поддержке краевых властей и прокуратуры, девелоперу удалось завершить строительство дома.По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, всего в крае остается 49 домов, сведения о которых включены в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). На сегодняшний день уже приняты решения о завершении строительства 23 проблемных объектов. Из них по 16 уже ведется разработка проектов достройки, ведется строительство дома на ул. Толмачева, 15 в Перми.Кроме того, в 2020 – 2021 гг. 762 жителям, дома которых не были достроены, назначены компенсации на общую сумму порядка 1,5 млрд руб. Большинство из них получили выплаты. Остается еще 1 дом по ул. Норильская, 4аа, по которому Федеральным фондом защиты прав дольщиков должно быть принято решение о способе восстановления прав граждан-участников строительства.