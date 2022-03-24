← Цифровой форум «Все в DIGITAL» объединил более тысячи педагогов со всего Прикамья
Дары Земли: уникальную коллекцию агатов представили в Музее карста и спелеологии →
В Перми вводят в эксплуатацию 18-этажный долгострой
Ввести в эксплуатацию дом на ул. Подводников, 88б, общей жилой площадью 6,7 тыс. кв. м должны были еще в 2016 году. Застройщик ООО «УралСервис-Монолит» достраивал дом самостоятельно, отказавшись от предложенных займов. Благодаря контролю и консультационной поддержке краевых властей и прокуратуры, девелоперу удалось завершить строительство дома.
По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, всего в крае остается 49 домов, сведения о которых включены в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). На сегодняшний день уже приняты решения о завершении строительства 23 проблемных объектов. Из них по 16 уже ведется разработка проектов достройки, ведется строительство дома на ул. Толмачева, 15 в Перми.Кроме того, в 2020 – 2021 гг. 762 жителям, дома которых не были достроены, назначены компенсации на общую сумму порядка 1,5 млрд руб. Большинство из них получили выплаты. Остается еще 1 дом по ул. Норильская, 4аа, по которому Федеральным фондом защиты прав дольщиков должно быть принято решение о способе восстановления прав граждан-участников строительства.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Цифровой форум «Все в DIGITAL» объединил более тысячи педагогов со всего Прикамья
Спасли сосед и печка: стали известны подробности пожара в деревне Кузьва
В Перми полицейские пресекли деятельность группы наркодилеров
Пермский край присоединится к международной экологической акции «Час Земли»
Краевой парламент подписал соглашение о сотрудничестве с Белгородской областной Думой
В Прикамье стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ
В Прикамье ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду
Прикамье и корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве
Гололёд: травматологи не справляются с наплывом пациентов
Пермяки могут поступить в медуниверситет по целевому набору
Добавить комментарий: