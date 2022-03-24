Цифровой форум «Все в DIGITAL» объединил более тысячи педагогов со всего Прикамья

Во Фролах открылся форум под названием «Все в DIGITAL». Сюда приехали педагоги дополнительного образования со всего Прикамья, больше тысячи человек. На входе их встречал робот.Третий региональный цифровой форум «Все в DIGITAL» объединил более тысячи педагогов и руководителей образовательных организаций со всего Пермского края. Площадкой выступила новая современная школа «Навигатор» во Фролах.Цифровизация здесь на каждом шагу. Встречает гостей форума виртуальный котик. Он не только пожелает хорошего дня, но и поднимет настроение.В течение нескольких дней педагогов будут знакомить с трендами и новейшими интеллектуальными разработками, которые можно будет применить на практике у себя в районах.Для участников подготовили пять тематических площадок: «Цифровой руководитель», «Цифровой учитель», «Цифровой детский сад», «Цифровые инструменты для организации инклюзивного образования», «Креативная индустрия». В качестве лекторов - лучшие спикеры страны и края.Татьяна Волосовец, куратор кластера дошкольного образования Московского международного салона образования: "Мы все учимся всю жизнь. И здесь как раз то место, где можно немножко расширить свои горизонты, заглянуть в завтра, в будущее. Посмотреть, как мы будем работать и жить".По поручению губернатора Дмитрия Махонина система образования остается в приоритете краевых властей.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Я желаю всем успехов на форуме, новых идей. Хочу, чтобы вы обменивались опытом, были открыты. У нас все получится, если мы вместе".25 марта, в последний день форума, пройдут соревнования по цифровым технологиям - «Большие цифровые игры». Финальное точкой станет яркое торжественное закрытие с подведением итогов.