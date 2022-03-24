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Цифровой форум «Все в DIGITAL» объединил более тысячи педагогов со всего Прикамья
Цифровизация здесь на каждом шагу. Встречает гостей форума виртуальный котик. Он не только пожелает хорошего дня, но и поднимет настроение.В течение нескольких дней педагогов будут знакомить с трендами и новейшими интеллектуальными разработками, которые можно будет применить на практике у себя в районах.
Для участников подготовили пять тематических площадок: «Цифровой руководитель», «Цифровой учитель», «Цифровой детский сад», «Цифровые инструменты для организации инклюзивного образования», «Креативная индустрия». В качестве лекторов - лучшие спикеры страны и края.
Татьяна Волосовец, куратор кластера дошкольного образования Московского международного салона образования: "Мы все учимся всю жизнь. И здесь как раз то место, где можно немножко расширить свои горизонты, заглянуть в завтра, в будущее. Посмотреть, как мы будем работать и жить".По поручению губернатора Дмитрия Махонина система образования остается в приоритете краевых властей.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Я желаю всем успехов на форуме, новых идей. Хочу, чтобы вы обменивались опытом, были открыты. У нас все получится, если мы вместе".25 марта, в последний день форума, пройдут соревнования по цифровым технологиям - «Большие цифровые игры». Финальное точкой станет яркое торжественное закрытие с подведением итогов.
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