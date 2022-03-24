Спасли сосед и печка: стали известны подробности пожара в деревне Кузьва

Крупный пожар произошел в Кудымкарском районе, в деревне Кузьва. В помещении взорвался газовый баллон. К счастью, все остались живы. На помощь людям вовремя подоспел сосед. Сейчас пострадавшие в больнице. Как удалось спастись?Дмитрий Бражкин, сосед погорельцев, житель д. Кузьва: "Жена посмотрела в окно и мне говорит: «Епины-то взорвались».Прильнуть вечером к окнам жителей деревни Кузьва, что под Кудымкаром, заставил мощный взрыв. Увидев пятиметровый полет соседа из пробитой ударной волной стены, Дмитрий Бражкин тотчас вызвал пожарных и поспешил на помощь.Оттащив шокированного хозяина на безопасное расстояние, герой спас от огня и его гостя, решившего отметить визитом покупку соседом нового газового баллона.Возможно, еще не установленный баллон и дал утечку, спровоцировавшую взрыв. За хозяйкой Дмитрий вновь вошел в полыхающий дом. Из провалившейся под пол части печи торчал сапог, по которому он понял, что женщина там.Дмитрий Бражкин, сосед погорельцев, житель д. Кузьва: "Они мне сказали, что она залезла на печку спать. Я обратно забежал. И вот с этой стороны, получается, со стороны зала начал печку разбирать. До конца-то не успел разобрать, потом уже дым, огонь, полностью уже в дом зашло".Скоро подоспели пожарные из Кузьвы, а затем Белоево и Кудымкара. Минут сорок они боролись с огнем, а местные жители наблюдали и уже оплакивали женщину. К счастью, зря.Галина Ермакова, соседка погорельцев, жительница д. Кузьва: "Поверх печки балка там ведь есть. Эта балка упала на печку. Печка спустилась вниз, а там же на чердаке много земли. Эта земля, всё упало на нее. Вот я только думаю, так она сохранилась".Из-под печки-спасительницы пожарные освободили хозяйку в сознании с ожогами 10% тела. Сильно обгорела нога без того самого сапога. Хозяин дома получил ожоги 2% тела и перелом ключицы. По словам родственников, причины взрыва пока не установлены.Татьяна Ермакова, родственница погорельцев, жительница д. Кузьва: "От всей нашей семьи благодарю Бражкина Дмитрия и отряд пожарной части за спасение моих родных. Прошу всех неравнодушных откликнуться и помочь".Из больницы 53-летним супругам возвращаться некуда. Местные чиновники предлагают меньшее по площади и временное жилье, в котором еще нет водопровода.Сейчас для помощи погорельцам организован сбор средств и вещей. Все, кто хочет оказать посильную помощь, могут обратиться в Кузьвинский теротдел администрации Кудымкарского округа.