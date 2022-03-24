В Перми полицейские пресекли деятельность группы наркодилеров

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В общей сложности оперативники изъяли из незаконного оборота свыше 1,5 кг наркотиков синтетического происхождения. Также сыщики установили, что помимо Прикамья фигуранты наладили сбыт запрещенных веществ на территории Омской области. По всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.
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