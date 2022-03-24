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В Перми полицейские пресекли деятельность группы наркодилеров →
Пермский край присоединится к международной экологической акции «Час Земли»
Традиционно в Перми подсветку зданий отключают ГУ МВД России по Пермскому краю, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, АО «ОДК-Пермские моторы» (памятник «МиГ на взлете»), ОАО «Сбербанк России», Пермский филиал «Т Плюс», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», администрация Перми и другие организации.Цель мероприятия — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.
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