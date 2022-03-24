Пермский край присоединится к международной экологической акции «Час Земли»

26 марта пройдет самая массовая акция на планете - "Час Земли", в которой принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающей среде и проблеме истощения ресурсов. Поддержать акцию может любой житель Перми и Пермского края, просто выключив на час свет в квартире с 20:30 до 21:30, внося свою лепту в сохранение ресурсов планеты и бережное их использование.Традиционно в Перми подсветку зданий отключают ГУ МВД России по Пермскому краю, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, АО «ОДК-Пермские моторы» (памятник «МиГ на взлете»), ОАО «Сбербанк России», Пермский филиал «Т Плюс», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», администрация Перми и другие организации.Цель мероприятия — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.