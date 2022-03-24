Краевой парламент подписал соглашение о сотрудничестве с Белгородской областной Думой

Спикер Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих и председатель Белгородской областной Думы Ольга Павлова подписали соглашение о сотрудничестве. Ровно неделю назад на пленарном заседании депутаты согласовали текст документа, а сегодня белгородская делегация прибыла в столицу Прикамья для торжественного подписания, после чего соглашение официально вступило в силу. Документ предполагает развитие межпарламентских связей, расширение деловых и дружественных контактов, а также обмен информацией в законотворческой деятельности. Такая работа дает не только возможность обмена лучшими практиками, но и позволяет выходить с совместными инициативами для принятия, в том числе и федеральных законов.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Сегодня перед Россией встают новые вызовы и испытания. Очевидно, что для их преодоления потребуется поиск новых решений. В Пермском крае уже принят экстренный пакет мер поддержки бизнеса, он исчерпывающий. Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием Пермского края и Белгородской областной Думы дает нам возможность для обмена лучшими практиками".Таким образом, на сегодняшний день краевой парламент реализует 18 Соглашений о сотрудничестве с коллегами из других регионов. И опыт такого взаимодействия каждый раз оказывается полезным для всех участников. Так, во время своего рабочего визита спикер Белгородской думы Ольга Павлова особое внимание решила уделить нескольким удачным наработкам из Пермского края.Ольга Павлова, председатель Белгородской областной Думы: "Нам очень интересен опыт региона по инициативному бюджетированию, нам очень интересен опыт региона в работе молодежного парламента от Пермского края. Интересные подходы, которые использует Пермский край в поддержке бизнеса, в той социально-экономической ситуации, в которой находится наша страна".