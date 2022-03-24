В Прикамье стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

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← В Прикамье ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду
Краевой парламент подписал соглашение о сотрудничестве с Белгородской областной Думой →
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15.03.2022 в 09:10
01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
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04.02.2022 в 10:23
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Пермяки могут поступить в медуниверситет по целевому набору
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.03.2022
Следователи проводят проверку по факту падения с крыши льда на пожилого мужчину
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В Кунгуре в ДТП с участием автобуса и такси пострадали два человека
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