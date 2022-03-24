В Прикамье ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду

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Согласно прогнозам синоптиков, в Прикамье сегодня снова будет тепло. Температуру днем в Перми обещают до +5 градусов, ночью — всего - 2. Преимущественно облачно, без осадков. Временами не исключены сильные порывы юго-западного ветра, до 17 метров в секунду.

Опубликовано: 24.03.2022 в 10:15 в рубрике - Вести Пермь

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← Прикамье и корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве

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