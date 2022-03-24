Прикамье и корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве

Пермский край и корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом в Москве поставили губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор структуры Сергей Суханов. Заявлено, что в Прикамье будет ускорено развитие туристической инфраструктуры. В частности, в Перми предусмотрена реконструкция здания бывших казарм ВКИУ на улице Окулова. Здесь в 2023 году планируют открыть гостиницу. Современный отель должен появиться в Губахе. Также предполагается расширить зону горнолыжного катания зимой и экологических троп летом. Кроме того, будет усовершенствован маршрут "Доступный Урал", который охватит 7 округов региона.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы планируем до 2030 года увеличить туристический поток в два с половиной раза. И те проекты, которые будут реализованы – проект «Доступный Урал», развитие наших северных территорий, таких городов как Чердынь, Усолье – города, которые являются колыбелью Перми, Екатеринбурга и других основных городов Урала. Для нас это знаково".