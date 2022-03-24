Гололёд: травматологи не справляются с наплывом пациентов

Несмотря на пришедшее потепление, из-за значительных перепадов дневной и ночной температуры, на тротуарах в Перми продолжает образовываться мощная гололедица. Особенно по утрам идти не то что сложно, а порой опасно. В травмпунктах ажиотаж. Больничные койки переполнены людьми с разными травмами.С трудом передвигается по городским улицам Лариса Кислицина в утренние часы. Постоянно приходится смотреть под ноги, чтобы не упасть. Гололедица и неубранный снег - прямая опасность для здоровья пенсионерки.Лариса Кислицина: "Скользко во многих местах, смотрите, даже не посыпают. Вот здесь был перепад очень большой, я порой даже жду, чтобы руку дали".На улице Студенческая многосантиметровый слой снега на тротуарах, либо лёд, чистого асфальта практически нет. В Мотовилихинском районе Перми таких опасных пешеходных зон в достатке.Татьяна Бондаренко: "Мама у меня дважды поскальзывалась, она пожилая старушка, два раза руки ломала. То одну, то вторую".Из-за перепадов температуры гололедица держится утром, вечером и ночью.Днем тепло, холодно ночью. В травмпунктах из-за этого ажиотаж. Больничные койки переполнены людьми с разными травмами. С наплывом пациентов медицинские работники справляются с трудом.Денис Тихомиров, главный внештатный травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Пермского края: "Ежедневно поступает 5-6 человек. Это в основном переломы лодыжек, переломы бедра, шейка плеча. Потребовало от нас даже в какой-то степени ограничить оказание плановой помощи, потому что мы просто не справляемся с наплывом".Где-то не чищено совсем, а где-то сухой асфальт. В администрации Мотовилихинского района связывают это с нехваткой рук и техники.Юрий Трухин, первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района Перми: "Человеческий ресурс и техника иногда ломается, когда-то она в ремонте. Сегодня проговариваем, чтобы произошло усиление техники. Это зона ответственности подрядчика".Но все же сотрудники администрации показали улицы, которые чистят - например, аллея на Юрше. Однако опасных тротуаров по-прежнему много.Даже там, где вычищено, вода стекает с обочин, где складируют кучи снега, и к вечеру вновь образуется опасная для человеческих костей корка.