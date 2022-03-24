Пермяки могут поступить в медуниверситет по целевому набору

В Прикамье продолжается отбор учеников, выпускающихся в 2022 году, которые планируют поступать в Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ) на целевое обучение, сообщили в региональном Минздраве. В 2022 году в ПГМУ запланировано 349 мест для студентов-целевиков и 227 договоров будет заключено с ординаторами.Всего по договорам о целевом обучении по медицинским специальностям в настоящее время учатся свыше 1 000 студентов и более 250 ординаторов.По данным регионального министерства, по окончании обучения по программе «специалитет» выпускники сразу смогут начать самостоятельную практику в качестве участковых терапевтов или педиатров в учреждениях, с которыми были заключены договоры на целевое обучение. Им необходимо отработать там в течение трех лет. Тем, кто решит продолжить образование и получить узкую специальность, дается приоритетное право заключения договора на целевое обучение в ординатуре. Кроме того, для студентов-целевиков предусмотрены дополнительные финансовые меры поддержки – ежемесячные выплаты в размере 1 600 руб. плюсом к стипендии вуза в течение всего периода обучения.