← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.03.2022
Пермяки могут поступить в медуниверситет по целевому набору
Всего по договорам о целевом обучении по медицинским специальностям в настоящее время учатся свыше 1 000 студентов и более 250 ординаторов.
По данным регионального министерства, по окончании обучения по программе «специалитет» выпускники сразу смогут начать самостоятельную практику в качестве участковых терапевтов или педиатров в учреждениях, с которыми были заключены договоры на целевое обучение. Им необходимо отработать там в течение трех лет. Тем, кто решит продолжить образование и получить узкую специальность, дается приоритетное право заключения договора на целевое обучение в ординатуре. Кроме того, для студентов-целевиков предусмотрены дополнительные финансовые меры поддержки – ежемесячные выплаты в размере 1 600 руб. плюсом к стипендии вуза в течение всего периода обучения.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.03.2022
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