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Утром пермские тротуары превращаются в каток
Еще одна проблема - скопившийся снег.
За обстановкой на пермских улицах следит Дмитрий Буланов.
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