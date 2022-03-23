В Перми для родителей будущих первоклассников пройдет прямой эфир

Сегодня, 24 марта, в 19:00 на странице городского департамента образования «ВКонтакте» пройдет прямой эфир «Программы начальной школы». Родители будущих первоклассников смогут присоединиться к прямому эфиру, в ходе которого специалисты расскажут об особенностях образовательных программ и правилах приёма в новом учебном году.Напомним, что основной этап приёмной кампании, предусматривающий приём детей, имеющих преимущественное право, право на внеочередной или первоочередной приём в образовательную организацию, а также проживающих на закреплённой за школой территории, пройдет с 1 апреля по 30 июня. Второй этап пройдёт с 6 июля по 5 сентября, он включает приём в порядке очерёдности с учётом даты, времени регистрации и порядкового номера заявления. Льготы на этом этапе не учитываются.Подробнее ознакомиться с интересующей школой и правилами приёма родители смогут на «Дне открытых дверей», который пройдёт 26 марта во всех школах Перми.