В Перми для родителей будущих первоклассников пройдет прямой эфир
Напомним, что основной этап приёмной кампании, предусматривающий приём детей, имеющих преимущественное право, право на внеочередной или первоочередной приём в образовательную организацию, а также проживающих на закреплённой за школой территории, пройдет с 1 апреля по 30 июня. Второй этап пройдёт с 6 июля по 5 сентября, он включает приём в порядке очерёдности с учётом даты, времени регистрации и порядкового номера заявления. Льготы на этом этапе не учитываются.
Подробнее ознакомиться с интересующей школой и правилами приёма родители смогут на «Дне открытых дверей», который пройдёт 26 марта во всех школах Перми.
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