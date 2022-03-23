Депутаты внесли поправки в бюджет Перми

Депутаты Пермской городской Думы провели не дистанционное, а очное пленарное заседание. В повестке было больше 20 вопросов. В частности, на ремонт улицы Ленина и содержание архитектурной подсветки зданий добавили по 300 миллионов рублей.Последняя такая встреча здесь в зале пленарных заседаний Пермской думы была еще в прошлом году. Спустя время народные избранники вновь возвращаются к традиционному формату работы.Долгожданное седьмое заседание седьмого созыва депутатов Пермской городской думы в этот раз проходит в очном режиме. Здесь, в зале городской администрации, практически все депутаты.В начале заседания депутаты внесли поправки в бюджет города. Корректировки предусматривают увеличение расходов на 300 млн рублей для ремонта улицы Ленина, и столько же на содержание архитектурной подсветки города. Сам же городской бюджет остаётся без изменений.Владимир Молоковских, депутат Пермской городской Думы: "Появилась достаточно крупная статья — ремонт улицы Ленина. Это не просто транспортная магистраль, это знаковый объект".Рассмотрели депутаты также вопрос об изменениях правил благоустройства. Здесь, как изменение требований к созданию детских площадок, так и содержание остановок. К проекту уже поступило больше 140 поправок. Народные избранники поручили ответственным лицам доработать проект ко второму чтению на пленарном заседании думы 26 апреля.Весна в Пермской думе так же отчетный период. В этот раз депутаты оценили работу Контрольно-счетной палаты города. Усилиями сотрудников ведомства в этом году сэкономлены 10 млн рублей на реконструкцию 17-й гимназии, сокращено на 7 млн рублей финансирование нового сквера на эспланаде. Причина — завышение объема работ.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Это очень хороший контрольный материал, который позволяет нам экспертно оценить сегодня состояние финансовых вопросов в городе Перми. Но есть и плюсы — на 50 процентов в сравнении к 2020 году уменьшилось количество выявленных нарушений".Еще один отчет — итоги деятельности городской администрации по эффективному управлению имущественным комплексом. В частности, речь шла о неиспользуемых муниципалитетом зданиях.Михаил Бесфамильный, депутат Пермской городской Думы: "Нужно более комплексно подходить к реализации, оценивать, насколько возможно реализовать — к примеру, привести в нормативное состояние и дальше уже выставлять на торги".Следующее заседание думы запланировано на 26 апреля. При всех плюсах удалённой работы народные избранники надеются, что очная работа теперь вновь станет традиционным форматом.