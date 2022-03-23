В Прикамье автомеханик стал серийным похитителем аккумуляторов
"Мужчина официально нигде не трудоустроен, имеет квалификацию автомеханика и специализируется на ремонте автомобилей ВАЗ. Вместе с приятелем целенаправленно приехал в Очёр, чтобы совершить кражи аккумуляторов. Похищенное имущество злоумышленник сдал в пункты приема металла. Часть похищенного изъята", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время устанавливается причастность мужчины к аналогичным кражам в других районах Пермского края.
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