"Капризка" вернулся

В России состоялась премьера анимационного сериала "Капризка". Известного всем советским детям героя, которого когда-то придумал пермский писатель, возродили и представили в современных обстоятельствах.Первый Капризка — литературный - появился в Перми. Со дня рождения писателя Владимира Воробьева в марте исполнилось 106 лет. В модельной библиотеке по этому случаю подготовили небольшую выставку. Все-таки книга регулярно переиздается больше 60 лет.Самый известный экранный образ Капризки также имеет пермские корни, многим детям 80-х он таким и запомнился.Историю взаимоотношений милого хулигана и детей на экране воплотил пермский режиссер Леонид Кощеников, оператором-мультипликатором был Станислав Ольшевский.Основная анимационная студия располагалась здесь, на 4-м этаже теперь уже административного здания. Тогда его называли «Недоскреб», все потому что пятый этаж так и не построили.В 1997 году Пермская студия мультипликации прекратила свое существование, оставив в наследство богатый архив и надежду на будущее.И вот уже новый Капризка 21-го века. Мультфильм, как утверждают создатели, сделан по уникальной технологии, когда за основу берется настоящая пластилиновая фигурка, а для движения используется компьютерная перекладка. Впрочем, характер главного героя за это время почти никак не поменялся.Новый Капризка — это уже полноценный мультсериал из 12 серий, каждая по шесть с половиной минут. Книгу в сюжете взяли только за основу, события и герои под стать современным детям.Денис Сопегин, креативный директор студии анимации «Капризка»: "Лет прошло много, дети уже другие, они по-другому думают, психология другая".Премьера мультсериала состоялась в одном из онлайн кинотеатров. Общий рейтинг больше 7. А пока создатели думают о судьбе второго сезона, студия продолжает работать сразу над несколькими крупными проектами, в том числе и в сотрудничестве с «Союзмультфильмом», но все под тем же названием.Юрий Цодикович, генеральный директор продюсерского центра «Капризка»: "Сейчас мы производим не только мультфильмы, но и кино, но тем не менее, пока название «Капризка».