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В Перми обсудили вопросы информирования людей о мерах противодействия терроризму
совещании под председательством начальника регионального управления ФСБ Геннадия Анацкого приняли участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, официальный представитель и руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский, представители силовых ведомств, члены антитеррористической комиссии и оперативного штаба края.Андрей Пржездомский официальный представитель НАК - руководитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета: "Очень важно не только принять своевременные меры по пресечению преступления, того же самого террористического акта, но и грамотно, чётко, оперативно рассказать гражданам причины, условия, их действия, способность органов власти защитить их интересы, не допустить дальнейшего развития по негативному сценарию."Оперативное информирование жителей, по словам эксперта - неотъемлемая составляющая контртеррористических мероприятий. Заявлено, что в Пермском крае этому уделяют должное внимание, проводя антитеррористические учения и тренировки, отрабатывая межведомственное взаимодействие.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: " Так, как мы будем выстраивать работу, так, как мы будем подавать
информацию обществу, во многом зависит и восприятие, и во многом зависит стабильность в обществе. И это наша задача - мы должны стабильность обеспечивать."
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