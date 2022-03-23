← Власти Перми проводят опрос об организации городского велопроката
В Перми обсудили вопросы информирования людей о мерах противодействия терроризму →
В Прикамье местные производители товаров смогут стать поставщиками крупных торговых сетей
Местным малым и средним производителям окажут содействие в запуске своей продукции в торговых сетях Пермского края. Минпромторг совместно с центром «Мой бизнес» формируют базу компаний, которые могут уже в ближайшее время начать поставки непродовольственных и продовольственных товаров. Стать поставщиками могут производителей овощей, фруктов, напитков, бакалеи, текстиля, электроприборов и бытовой техники, товаров для дома и сада и других.
Подробности можно узнать на горячей линии Центра «Мой бизнес» 8-800-300-80-90 или на сайте центра - msppk.ru.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Власти Перми проводят опрос об организации городского велопроката
Онлайн-сервис "Лицей" поможет готовиться к ЕГЭ дома
В домах Дзержинского района на несколько часов отключат воду
В Перми потеплеет до +5 градусов
В условиях санкций сохраняются все меры господдержки для сельхозпроизводителей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.03.2022
Пермские депутаты рассмотрят изменения в бюджет, правила благоустройства и земельные вопросы
Дмитрию Левинскому огласили очередной приговор
Пермская фабрика "TREK" расширяет производство
"ЛУКОЙЛ" сохраняет все социальные обязательства в Пермском крае
Добавить комментарий: