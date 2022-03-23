Власти Перми проводят опрос об организации городского велопроката

Администрация Перми рассматривает возможность организации в городе сети велопроката. Для этого планируется установить 10 станций аренды велосипедов на 100 единиц. Они должны быть расположены рядом с крупными транспортно-пересадочными узлами с высоким пешеходным трафиком. Предполагается, что услуги сервиса будут доступны с июня по ноябрь. Горожан приглашают принять участие в онлайн-опросе и выразить мнение, касающееся организации велопроката в городе. В частности, жители Перми могут высказать своё мнение о местах размещения станций проката. Онлайн-голосование будет проходить на сайте «Госуслуги» и продлится до 3 апреля.Проголосовать можно следующими способами:– на официальном сайте администрации Перми (gorodperm.ru) через баннер «Мой выбор, мое будущее». Для этого нужно нажать на кнопку «Участвовать» на баннере «Мой выбор, мое будущее» и авторизоваться через учетную запись портала «Госуслуги» (ввести логин и пароль от личного кабинета портала «Госуслуги»);– на главной странице портала «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование». Для этого необходимо нажать кнопку «Подробнее» в разделе «Общественное голосование», далее на ссылку «Перейти к опросу». Голосование доступно для жителей Перми после авторизации на портале «Госуслуг»;Городской велопрокат позволяет взять велосипед в одном месте города и оставить в другом с помощью мобильного приложения. Шеринг мобильного транспорта популярен в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Тюмени и других городах.