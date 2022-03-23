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В Прикамье местные производители товаров смогут стать поставщиками крупных торговых сетей →
Власти Перми проводят опрос об организации городского велопроката
Проголосовать можно следующими способами:
– на официальном сайте администрации Перми (gorodperm.ru) через баннер «Мой выбор, мое будущее». Для этого нужно нажать на кнопку «Участвовать» на баннере «Мой выбор, мое будущее» и авторизоваться через учетную запись портала «Госуслуги» (ввести логин и пароль от личного кабинета портала «Госуслуги»);
– на главной странице портала «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование». Для этого необходимо нажать кнопку «Подробнее» в разделе «Общественное голосование», далее на ссылку «Перейти к опросу». Голосование доступно для жителей Перми после авторизации на портале «Госуслуг»;
Городской велопрокат позволяет взять велосипед в одном месте города и оставить в другом с помощью мобильного приложения. Шеринг мобильного транспорта популярен в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Тюмени и других городах.
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