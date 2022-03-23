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Онлайн-сервис "Лицей" поможет готовиться к ЕГЭ дома
Каждый вечер Наталья Фролова с младшей дочкой Лерой садятся за видеоуроки и проходят тесты, чтобы закрепить знания. Впереди соревнования, а значит, учебу в школе придется пропустить. Образовательная платформа «Лицей» от «Ростелекома» помогает восполнить пробелы в знаниях.
Наталья Фролова: "Соревнований бывает много и приходится пропускать. Выезды у нас бывают. Программа «Лицей» очень выручает. Лера садится, какие уроки пропустила, мы включаем эту тему и изучаем".Доступный интерфейс позволяет заниматься и самостоятельно, когда мама на работе. На платформе представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы с 1 по 11-й классы, включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.
Анна Сюзева, директор по массовому сегменту пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Школьникам доступны видеоролики о том, как безопасно проводить химические опыты дома, курсы финансовой и цифровой грамотности, а также другой дополнительный контент. Для 11-классников появились специальные тесты, которые помогут им лучше подготовиться к ЕГЭ".Старший Тимур на платформе подтягивает свои знания за 10-й класс перед последней четвертью и готовится загодя к ЕГЭ. В планах - поступить в хороший ВУЗ.
Тимур Фролов: "На «Лицее» очень удобно повторять всякие темы, допустим, по русскому языку можно повторить любые правила, потренироваться, порешать какие-то тесты, чтобы закрепить упущенное, что я мог забыть".
Количество пройденного материала отображается в статистике в виде процентов. Кроме того, в интерактивных тренажерах появились подсказки, благодаря которым можно повторно ответить на вопрос и закрепить знания.
Видеоуроки образовательной платформы «Лицей» помогут не терять ни минуты свободного времени и посвятить его учебе. Проходить уроки можно даже со смартфона, хоть в пути, хоть в гостях, главное, чтобы был интернет.
Платформа дает возможность начать изучать и английский язык.
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