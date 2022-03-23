Онлайн-сервис "Лицей" поможет готовиться к ЕГЭ дома

В преддверии весенних каникул образовательный онлайн-сервис "Лицей" в Прикамье уже подключили больше тысячи семей. Об этом сообщили в компании "Ростелеком". На платформе собраны различные уроки по самым разным предметам. Так что готовиться к ЕГЭ можно прямо дома.Каждый вечер Наталья Фролова с младшей дочкой Лерой садятся за видеоуроки и проходят тесты, чтобы закрепить знания. Впереди соревнования, а значит, учебу в школе придется пропустить. Образовательная платформа «Лицей» от «Ростелекома» помогает восполнить пробелы в знаниях.Наталья Фролова: "Соревнований бывает много и приходится пропускать. Выезды у нас бывают. Программа «Лицей» очень выручает. Лера садится, какие уроки пропустила, мы включаем эту тему и изучаем".Доступный интерфейс позволяет заниматься и самостоятельно, когда мама на работе. На платформе представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы с 1 по 11-й классы, включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.Анна Сюзева, директор по массовому сегменту пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Школьникам доступны видеоролики о том, как безопасно проводить химические опыты дома, курсы финансовой и цифровой грамотности, а также другой дополнительный контент. Для 11-классников появились специальные тесты, которые помогут им лучше подготовиться к ЕГЭ".Старший Тимур на платформе подтягивает свои знания за 10-й класс перед последней четвертью и готовится загодя к ЕГЭ. В планах - поступить в хороший ВУЗ.Тимур Фролов: "На «Лицее» очень удобно повторять всякие темы, допустим, по русскому языку можно повторить любые правила, потренироваться, порешать какие-то тесты, чтобы закрепить упущенное, что я мог забыть".Количество пройденного материала отображается в статистике в виде процентов. Кроме того, в интерактивных тренажерах появились подсказки, благодаря которым можно повторно ответить на вопрос и закрепить знания.Видеоуроки образовательной платформы «Лицей» помогут не терять ни минуты свободного времени и посвятить его учебе. Проходить уроки можно даже со смартфона, хоть в пути, хоть в гостях, главное, чтобы был интернет.Платформа дает возможность начать изучать и английский язык.