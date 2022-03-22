Пермская фабрика "TREK" расширяет производство

На пермской фабрике "TREK", где уже давно делают коньки и различную спортивную обувь, готовятся нарастить мощности. Поскольку товары востребованы, сейчас здесь планируют расширить ассортимент и даже уже объявили о наборе новых сотрудников.Процесс отлажен, на каждом участке сотрудники делают свою часть работы, создавая в данном случае лыжные ботинки и коньки. Всё вместе - это обувная фабрика «Трек», часть холдинга «АВТ-спорт».С момента создания была поставлена задача - предложить пермякам местную продукцию хорошего качества, при этом «АВТ-спорт» - одна из тех компаний, которые могут оперативно перестраивать работу, ориентируясь на ситуацию.Так, в начале пандемии компании холдинга продемонстрировали свои возможности. За два дня в конце марта 2020 года были переоборудованы цеха. В итоге предприятия края и соседних регионов были обеспечены медицинскими масками.Что касается основной продукции, это не только лыжные ботинки и коньки, перечень гораздо больше, и на данный момент здесь готовы увеличить объёмы, добавить новые наименования, закрывая потребности российского рынка.Алексей Тарасенко, генеральный директор ООО «ТРЕК»: "Разворачиваются дополнительные мощности, мы планируем усилить и увеличить выпуск нашей продукции процентов на тридцать-сорок, это и повседневная обувь, туристическая обувь, что немаловажно в текущих условиях".В целом, по поручению главы региона Дмитрия Махонина, краевые власти принимают меры по поддержке промышленности, предприятий малого и среднего бизнеса, делая ставку и на то, что санкции становятся новым окном возможностей для развития.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Наша ключевая задача вместе с предприятиями этим окном возможностей воспользоваться, что мы будем делать и делаем последние несколько лет, это промышленная кооперация, когда мы с нашими крупными металлургическими, угольными, другими производственными холдингами предлагаем продукцию пермских предприятий".Так что не только сохранение, но и создание новых производств, расширение уже имеющихся. Один из примеров - холдинг "АВТ-спорт", где сейчас не только устанавливают новое оборудование, но также объявили набор сотрудников на разные производственные участки.