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Пермская фабрика "TREK" расширяет производство
С момента создания была поставлена задача - предложить пермякам местную продукцию хорошего качества, при этом «АВТ-спорт» - одна из тех компаний, которые могут оперативно перестраивать работу, ориентируясь на ситуацию.
Так, в начале пандемии компании холдинга продемонстрировали свои возможности. За два дня в конце марта 2020 года были переоборудованы цеха. В итоге предприятия края и соседних регионов были обеспечены медицинскими масками.
Что касается основной продукции, это не только лыжные ботинки и коньки, перечень гораздо больше, и на данный момент здесь готовы увеличить объёмы, добавить новые наименования, закрывая потребности российского рынка.
Алексей Тарасенко, генеральный директор ООО «ТРЕК»: "Разворачиваются дополнительные мощности, мы планируем усилить и увеличить выпуск нашей продукции процентов на тридцать-сорок, это и повседневная обувь, туристическая обувь, что немаловажно в текущих условиях".
В целом, по поручению главы региона Дмитрия Махонина, краевые власти принимают меры по поддержке промышленности, предприятий малого и среднего бизнеса, делая ставку и на то, что санкции становятся новым окном возможностей для развития.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Наша ключевая задача вместе с предприятиями этим окном возможностей воспользоваться, что мы будем делать и делаем последние несколько лет, это промышленная кооперация, когда мы с нашими крупными металлургическими, угольными, другими производственными холдингами предлагаем продукцию пермских предприятий".
Так что не только сохранение, но и создание новых производств, расширение уже имеющихся. Один из примеров - холдинг "АВТ-спорт", где сейчас не только устанавливают новое оборудование, но также объявили набор сотрудников на разные производственные участки.
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