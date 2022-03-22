"ЛУКОЙЛ" сохраняет все социальные обязательства в Пермском крае
Также продолжается возведение студенческих общежитий для Пермского политехнического университета, они должны открыться к новому учебному году.
Кроме того, обсудили производственные вопросы. На сегодняшний день в Прикамье на предприятиях "ЛУКОЙЛа" трудится более 13 тысяч человек, проходит своевременная индексация зарплаты, каких-то изменений в рабочем процессе не предусмотрено.Из нововведений - оперативно информацию о деятельности "ЛУКОЙЛа" теперь можно узнать в телеграм-канале компании.
Вагит Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Сегодня не планируем ни сокращения работающих, мы сохраним социальный пакет, сохраним заработную плату, потому что в рублёвой зоне находимся. Рублёвой массы у нас будет достаточно".
Дмитрий Махонин в свою очередь подчеркнул, что региональное правительство будет поддерживать бизнес и промышленность, развивать инициативы по импортозамещению.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "У нас есть мысли, как в данной ситуации помочь, и я думаю, что сомнений быть не должно, что мы этот период переживём и выйдем из него ещё более сильными".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.03.2022
В Перми закрыто движение через тоннель между ул. Дзержинского и Вишерской
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Недостроенная поликлиника. Суд должен огласить приговор экс-главе УКС Пермского края
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.03.2022
В Перми стартовала зимняя спартакиада трудящихся
Сезон дорожных работ стартовал в Перми
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.03.2022
Дела сердечные. Проект "Удаленный мониторинг" охватил более 27 тысяч пациентов
На заседании правительства Пермского края обсудили развитие сферы культуры
Добавить комментарий: