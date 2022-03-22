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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.03.2022

Пермская фабрика "TREK" расширяет производство →

"ЛУКОЙЛ" сохраняет все социальные обязательства в Пермском крае

Компания "ЛУКОЙЛ" сохраняет все социальные обязательства в Пермском крае. Об этом президент компании Вагит Алекперов сообщил на рабочей встрече с главой региона Дмитрием Махониным. Заявлено, что все начатые проекты будут завершены в срок. Среди них - строительство новой сцены Театра юного зрителя, к 300-летию Перми.
Также продолжается возведение студенческих общежитий для Пермского политехнического университета, они должны открыться к новому учебному году.
Кроме того, обсудили производственные вопросы. На сегодняшний день в Прикамье на предприятиях "ЛУКОЙЛа" трудится более 13 тысяч человек, проходит своевременная индексация зарплаты, каких-то изменений в рабочем процессе не предусмотрено.Из нововведений - оперативно информацию о деятельности "ЛУКОЙЛа" теперь можно узнать в телеграм-канале компании.
Вагит Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Сегодня не планируем ни сокращения работающих, мы сохраним социальный пакет, сохраним заработную плату, потому что в рублёвой зоне находимся. Рублёвой массы у нас будет достаточно".
Дмитрий Махонин в свою очередь подчеркнул, что региональное правительство будет поддерживать бизнес и промышленность, развивать инициативы по импортозамещению.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "У нас есть мысли, как в данной ситуации помочь, и я думаю, что сомнений быть не должно, что мы этот период переживём и выйдем из него ещё более сильными".

Опубликовано: 22.03.2022 в 09:25 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.03.2022

Пермская фабрика "TREK" расширяет производство →

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