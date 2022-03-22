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Дмитрию Левинскому огласили очередной приговор
Сегодняшний процесс касался замороженного строительства детской поликлиники в Кировском районе. По данным следствия, Дмитрий Левинский подписывал акты за фактические не выполненные работы. Ущерб бюджету в итоге составил почти 30 миллионов, но деньги удалось взыскать с подрядчика. Суд не усмотрел корыстных мотивов в деятельности экс-чиновника и назначил ему 400 часов обязательных работ, но отменил наказание из-за истечения срока давности.Поликлинику в Закамске должны были сдать еще в 2018 году, но и сейчас здание стоит недостроенным. Прием маленьких пациентов в Кировском районе Перми по-прежнему проходит в трех разных помещениях, мало для этого приспособленных.
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