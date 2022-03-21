Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ«Не пей! Козленочком станешь!»Весной родники опасны! Пермские экологи официально предупреждают всех любителей набрать «живой водицы». Сейчас в ней может оказаться все, что угодно: мусор, химикаты, бактерии. Короче говоря, любая гадость, которую с собой принесет паводок. Запретить пользоваться родниками нельзя, но можно попробовать убедить. Тезис простой. Пьешь весной родниковую воду или пищу на ней готовишь — значит, сильно рискуешь. Причем, понапрасну.ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ«Сладкая парочка»Сейчас их девять. Нужно выбрать двух. В Перми по случаю трехсотого дня рождения города решили поставить пару памятников известным землякам. Чтобы фантазию обывателей немного собрать в кучку, сразу ограничили число возможных вариантов. Пока их неполный десяток: губернатор Модерах, городской голова Смышляев, писатели Бажов, Давыдычев и Астафьев, разведчик Кузнецов, импресарио Дягилев, спортсмен Белов и целый род Строгановых. Самой популярной паре посвятят, как сказано на портале УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ, «объекты монументального искусства». Голосование началось. Оно продлится до 25 апреля.ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ«Все к нам»Стартует конкурс журналистских работ, посвященных нефти и газу. Это официальное заявление пермских нефтяников. Участвовать можно всем, кто пишет, фотографирует, снимает и монтирует сразу в трех регионах: Пермском крае, Башкортостане и Удмуртии. Продлится он почти до конца года. Работы можно отправлять до 1 декабря. Номинаций семь. Пять исключительно производственных. Две, что называется, «по мотивам». Это ЭКОЛОГИЯ и ОБЕРЕГАЯ ТРАДИЦИИ. Как говорят организаторы, они не столько по работу, сколько про социальную миссию компании ЛУКОЙЛ.ИМЯ НЕДЕЛИ«Три — в — одном»Теперь ПАРМА PARIBET. Это — новое название пермского баскетбольного клуба. В последнее время оно меняется уже в третий раз. Сперва была просто ПАРМА. Потом — с приставкой PARIMATCH. Под этим именем команда прожила чуть больше полугода. Говорят, что очередное переписывание связано с международными делами. Комментарий самого клуба: сотрудничество с букмекерами продолжается. Просто вывеску немного подправили, и это ни на что не повлияет.ЦИФРЫ НЕДЕЛИ«Потанцуем?»246 участников. 17 стран мира. Так в этом году может выглядеть 17-й по счету конкурс АРАБЕСК. Приедут соседи: Беларусь, Казахстан, Монголия, Китай. В гости ждут японцев и корейцев. Совсем экзотика — Бразилия и Аргентина. Все начнется 19 апреля. Победителей назовут к 30 числу. За профессиональные оценки отвечает основное жюри. Здесь в основном «громкие имена» из мира балета. Неофициальная точка зрения — дело жюри прессы. О трудностях в организации очередного АРАБЕСКА пока не сообщается.