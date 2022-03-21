Недостроенная поликлиника. Суд должен огласить приговор экс-главе УКС Пермского края

Суд Ленинского района сегодня должен огласить приговор бывшему директору Управления капитального строительства Прикамья Дмитрию Левинскому. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве поликлиники в Кировском районе Перми. Она до сих пор не открыта.По данным следствия, в ноябре 2017 году обвиняемый заключил государственный контракт с коммерческой организацией на строительство детской поликлиники в Кировском районе г. Перми. В дальнейшем Левинский подписал акты о приемке выполненных работ и поставленного медицинского и иного оборудования, которые фактически не были выполнены и не были поставлены на объект, либо были выполнены не в полном объеме, о чем ему было достоверно известно. В результате преступных действий обвиняемого, коммерческой организации были необоснованно перечислены около 30 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, а исполнение контракта не было завершено, медицинское учреждение не было достроено.