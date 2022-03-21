В Перми закрыто движение через тоннель между ул. Дзержинского и Вишерской
С 1 июня 2022 года до 1 сентября 2023 планируется временно закрыть движение транспорта по улице Вишерской на участке от строения по улице Трамвайной, 4, корпус 1 до улицы Барамзиной, по улице Барамзиной от строения по улице Барамзиной, 6а до улицы Вишерской, по улице Дзержинского от тоннеля между улицами Дзержинского и Вишерской до улицы Вишерской. При этом будет организован временный проезд с улицы Дзержинского через тоннель на улицу Вишерскую. Объезд закрытого участка возможен по улицам Локомотивной и Дзержинского.
Работы будут выполняться по заказу Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Заказчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.Подробности выясняла Марина Печёнова.
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