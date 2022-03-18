«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.03.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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15.03.2022 в 09:10
01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.03.2022
Дела сердечные. Проект "Удаленный мониторинг" охватил более 27 тысяч пациентов
На заседании правительства Пермского края обсудили развитие сферы культуры
Губернатор поручил собрать комиссию по расследованию причин аварии в Соликамске
В Пермском крае выявлено 817 новых случаев COVID-19
ТОСы - эффективный механизм участия людей в жизни города
Пермякам предлагают выбрать территории, которые благоустроят в 2023 году
Ограничение рейсов из Перми на юг России продлено до 26 марта
В Прикамье более 450 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий
Пассажиропоток в электричках пермской агломерации вырос на 43%
В Перми перед судом предстанет менеджер фирмы, который растратил 8 млн рублей в онлайн-казино
В этом году начнется благоустройство музея-заповедника «Усолье Строгановское»
Социальные гарантии в Пермском крае будут сохранены, а поддержка — усилена
Аграрии Прикамья готовятся к посевной кампании
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.03.2022
Согласован колерный паспорт будущей спортивной арены на улице Локомотивной
В электричках планируют ввести 50-процентную скидку для студентов и школьников
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам благоустройства
Пермский край поддержит IT-отрасль
В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края прокомментировали крупную аварию в Соликамске
Прямой эфир с Дмитрием Махониным
В Кунгуре вынесен приговор медсестре, которая придумывала детей ради хищения детского питания
Депутаты Заксобрания приняли пакет экстренных мер поддержки бизнеса в условиях санкций
В Пермском институте железнодорожного транспорта закончилось дистанционное обучение
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Дела сердечные. Проект "Удаленный мониторинг" охватил более 27 тысяч пациентов
На заседании правительства Пермского края обсудили развитие сферы культуры
Губернатор поручил собрать комиссию по расследованию причин аварии в Соликамске
В Пермском крае выявлено 817 новых случаев COVID-19
ТОСы - эффективный механизм участия людей в жизни города
Пермякам предлагают выбрать территории, которые благоустроят в 2023 году
Ограничение рейсов из Перми на юг России продлено до 26 марта
В Прикамье более 450 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий
Пассажиропоток в электричках пермской агломерации вырос на 43%
В Перми перед судом предстанет менеджер фирмы, который растратил 8 млн рублей в онлайн-казино
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