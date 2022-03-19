Сезон дорожных работ стартовал в Перми

В Перми стартовал сезон дорожных работ. Подрядчики пока обещают работать только по вечерам и выполнять так называемый экспресс-ремонт, а попросту оперативно ликвидировать ямы на проезжей части. Начнут с самых опасных.На асфальтобетонном заводе, что на Промышленной, 145а, началась отгрузка литого асфальтобетона.Именно такой состав позволяет использовать смесь при минусовых температурах. Машины и ремонтные бригады выходят во вторую смену, после девяти вечера дороги загружены меньше.В первоочередной план включены участки улиц, на которых после зимы образовались выбоины. Один из таких – лог на границе Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.Хуже всего регулярное асфальтовое покрытие переживает периоды как сейчас – перманентного таяния, заморозков. Пережить его автомобилистам призван помочь экспресс-ремонт.Обещают, что новый литой асфальтобетон устойчив, как к воде, так и к перепадам температуры. Во время укладки и в процессе эксплуатации. Уже в ближайшее время его прочность испытают улицы Целинная, Веденеева, Первомайская, Цимлянская.Подрядные организации выполняют ремонт в рамках контракта на содержание улиц.Вадим Казанцев, заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Перми: "Литым асфальтобетоном планируем отработать до конца марта. В середине апреля уже приступим к выполнению работ горячим асфальтобетоном".Поручение начать приводить проезжие части городских улиц в порядок, как только позволят погодные условия, дал руководителям районов глава Перми Алексей Демкин. В недавнем прямом эфире ВКонтакте он рассказал и о долгожданном капремонте плотины КамГЭС и улицы Куйбышева.Алексей Демкин, глава Перми: "В этом году работы на КамГЭСе мы должны выполнить. На улице Куйбышева от Чкалова до Лодыгина будет также отремонтирован асфальт по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги»".В текущем году в Перми запланирован ремонт более 20 объектов общей площадью 324 тысячи квадратных метров. Обновят около миллиона квадратных метров дорожного покрытия. Долгосрочная цель нацпроекта – увеличить долю дорог, отвечающих нормативным требованиям до 85% к 2024 году.