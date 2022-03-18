Дела сердечные. Проект "Удаленный мониторинг" охватил более 27 тысяч пациентов
Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила, что проект «Борьба с сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения и повышение качества и доступности помощи этой категории больных. В проект входят меры по разным направлениям, начиная от профилактики болезней сердечно-сосудистой системы до вовлечения граждан к ведению здорового образа жизни и индивидуальную профилактику заболеваний.
Одним из важных мероприятий для достижения этой цели стала организация и успешное внедрение по всему Пермскому краю проекта «Удаленный мониторинг». Им на сегодня охвачено более 27 тыс. пациентов с уже диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с высокими рисками их возникновения. Цель проекта – регулярный динамический контроль за состоянием здоровья пациента при помощи регулярных телефонных звонков оператором для выявления симптомов, указывающих на ухудшение состояния. В ходе мониторинга операторы совершили порядка 350 тыс. звонков пациентам, врачи – 50 тыс. В результате было организовано 25 тыс. очных консультаций.
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