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В Пермском крае выявлено 817 новых случаев COVID-19
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 126 пациентов. Из них 51 подключен к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 574 человека.
По состоянию на утро 18 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 430 803 человека. 1 368 594 жителя завершили курс вакцинации.
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