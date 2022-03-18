ТОСы - эффективный механизм участия людей в жизни города

Пермские ТОСы получат новые функции, права и систему оценки работы. Для составления новых правил игры в городской Думе создана рабочая группа. Один из выводов, сделанных ею – недостаточное присутствие этих общественных объединений в информационном пространстве.Клуб скандинавской ходьбы - одно из направлений деятельности ТОСа «Заречный». Образовался он в 1997 году и охватывает более 15 тысяч жителей. Помимо спортивных секций тут работает множество бесплатных творческих кружков. А также проводятся различные конкурсы, развито волонтерство, в общественном центре можно получить различные консультации. Ежегодно ТОС проводит конкурс на самый лучший частный двор. Победителей видно издалека. На их дверях висят таблички, удостоверяющие это.А в прошлом году ТОС стал победителем конкурса инициативных проектов. Благодаря этому удалось реконструировать спортплощадку в микрорайоне Боровики.Олег Мехонин, председатель ТОС «Заречный»: "Мы полностью возобновили напольное покрытие, полностью сменили ограждения и баскетбольные кольца, и на выходе получили полностью новую спортивную площадку, готовую для проведения спортивных мероприятий".Встреча с активом ТОС была у депутата Пермской городской Думы Максима Спиридонова. Представители самоуправления поделились с ним достижениями и планами на будущее. Парламентарий в свою очередь подчеркнул важность работы таких общественных организаций в жизни города. Максим Спиридонов, депутат Пермской городской думы: "Главная их задача - быть связующим звеном между жителями и органами власти. Потому что ТОС - это то самое звено, которое находится на земле. Они здесь живут, они знают, чем дышат люди, какие у них проблемы. Что нужно людям в плане благоустройства, досуга, каких-то объектов социального назначения. И конечно же, с ТОСами мы, депутаты, всегда находимся в диалоге".«Заречный» совсем недавно стал победителем еще одного конкурса. А это значит, что возле леса, где сейчас паркуются автомобили, уже летом появится новая концертная площадка для проведения культурных мероприятий.