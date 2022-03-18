Губернатор поручил собрать комиссию по расследованию причин аварии в Соликамске

Глава Прикамья Дмитрий Махонин обрушился с критикой на министерство ЖКХ и благоустройства в ходе заседания регионального правительства. Ведомству досталось из-за ЧП, которое произошло на теплосети в Соликамске. Из-за аварии на местной ТЭЦ без тепла остался целый микрорайон. Из-за вышедшего из строя насоса трубы получили гидроудар, в результате которого сеть лопнула в 10 местах одновременно. Было заявлено, что сейчас жители получают тепло в полном объеме.Дмитрий Махонин поручил собрать комиссию по расследованию причин случившегося, кроме того губернатор распорядился дать развернутый ответ, почему ему сразу же не доложили о ситуации.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Крайне недоволен, что мы были проинформированы несвоевременно о случившемся инциденте, поскольку время в данном случае позволило бы нам силы собрать. Прошу проверить действия каждого должностного лица. При наличии виновных виновные должны быть наказаны".