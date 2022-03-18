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Губернатор поручил собрать комиссию по расследованию причин аварии в Соликамске
Дмитрий Махонин поручил собрать комиссию по расследованию причин случившегося, кроме того губернатор распорядился дать развернутый ответ, почему ему сразу же не доложили о ситуации.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Крайне недоволен, что мы были проинформированы несвоевременно о случившемся инциденте, поскольку время в данном случае позволило бы нам силы собрать. Прошу проверить действия каждого должностного лица. При наличии виновных виновные должны быть наказаны".
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