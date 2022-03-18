Пермякам предлагают выбрать территории, которые благоустроят в 2023 году

С 15 апреля по 15 мая в Пермском крае будет проходить народное голосование по выбору объектов благоустройства. Речь, как правило, об общественных местах. Составлен список из 32 проектов в 11 территориях Прикамья. Их скоро можно будет увидеть на портале «Городская среда». Бульвар по улице Металлистов возле дворца спорта «Молот» вошёл в список мест, которые будут приведены в порядок, если этого захотят сами жители. Чтобы понять, чего здесь точно не хватает – летний снимок. Самое очевидное – это скамейки, а ещё освещение, озеленение и обновление тротуара. Светлана Зырянова бывает здесь часто, работа близко, считает, что ремонт тут будет не лишним. Светлана Зырянова: "Парки нужны, деревья нужны, люди должны дышать свежим воздухом".Всего в Прикамье определено больше трёх десятков различных общественных пространств для рейтингового голосования за объекты благоустройства. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут претворены в жизнь в 2023 году.В каждом муниципалитете будет выбран свой победитель. Например, жители Перми могут отдать свой голос за один из предложенных проектов: бульвар по улице Крупской, бульвар по улице Металлистов или же благоустройство квартала в Черняевском лесу.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Большую поддержку в этом вопросе нам оказывают федеральные и национальные проекты. Надо очень ответственно и грамотно подходить к реализации предоставленных региону возможностей».Голосование пройдёт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного Президентом Владимиром Путиным.Наталья Князева, заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Всего на голосование будет представлено 32 объекта благоустройств, расположенные на территории 11 муниципальных образований. Это в основном крупные города: Пермь, Соликамск, Лысьва и впервые в этом году у нас участвует город Кудымкар".