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Пермякам предлагают выбрать территории, которые благоустроят в 2023 году
Всего в Прикамье определено больше трёх десятков различных общественных пространств для рейтингового голосования за объекты благоустройства. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут претворены в жизнь в 2023 году.
В каждом муниципалитете будет выбран свой победитель. Например, жители Перми могут отдать свой голос за один из предложенных проектов: бульвар по улице Крупской, бульвар по улице Металлистов или же благоустройство квартала в Черняевском лесу.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Большую поддержку в этом вопросе нам оказывают федеральные и национальные проекты. Надо очень ответственно и грамотно подходить к реализации предоставленных региону возможностей».Голосование пройдёт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного Президентом Владимиром Путиным.
Наталья Князева, заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Всего на голосование будет представлено 32 объекта благоустройств, расположенные на территории 11 муниципальных образований. Это в основном крупные города: Пермь, Соликамск, Лысьва и впервые в этом году у нас участвует город Кудымкар".
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