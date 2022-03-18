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Пермякам предлагают выбрать территории, которые благоустроят в 2023 году →
Ограничение рейсов из Перми на юг России продлено до 26 марта
Напомним, 24 февраля, в связи с событиями на Донбассе, Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России- это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.
Для перевозки россиян в города, где закрыты аэропорты, российским авиакомпаниям рекомендовано организовать полеты по альтернативным маршрутам, используя воздушные гавани Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.
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