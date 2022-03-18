В Прикамье более 450 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий

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По региональному направлению программы семьи, вставшие на учет до 1 января 2019 года, могут получить поддержку и после достижения 35 лет. А если в семьях-участниках в течение двух лет с момента реализации свидетельства рождается ребенок, дополнительно выплачиваются средства в размере, указанном в свидетельстве. Данную выплату можно использовать на ипотеку, покупку жилья, а также на реконструкцию или завершение начатого строительства. Стоимость квадратного метра зависит от территории, но составляет не менее среднекраевой суммы в размере 37,5 тыс. руб. за 1 кв. метр.На 2022 год на реализацию программы «Молодая семья» выделено более 880 млн руб., из которых федеральные средства - 187,5 млн руб. Всего в текущем году планируется обеспечить сертификатами по федеральному и региональному направлениям программы порядка 2 тыс. семей.
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