В Прикамье более 450 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий

В муниципалитетах Пермского края с начала года выдано свыше 450 свидетельств по программе «Молодая семья», реализуемой в Прикамье по двум направлениям. Так, согласно данным краевого Минсоцразвития, в 2022 году молодым семьям было вручено 224 сертификата в рамках федеральной программы (в размере от 30 до 35% от стоимости жилья) и 234 – по региональной (10%).В краевом Минсоцразвития напоминают, что семьи, в которых возраст супругов или одного родителя неполной семьи не превышает 35 лет включительно, могут получить в рамках федеральной программы поддержку в размере 30-35% расчетной (средней) стоимости жилья, а при рождении ребенка в течение двух лет с момента реализации сертификата в семьях-участниках дополнительно выплачиваются средства в размере 5% от цены на квартиру или дом. Социальная выплата также может быть направлена на ипотеку, строительство или покупку нового жилья. При этом многодетные семьи имеют приоритетное право на получение поддержки.

По региональному направлению программы семьи, вставшие на учет до 1 января 2019 года, могут получить поддержку и после достижения 35 лет. А если в семьях-участниках в течение двух лет с момента реализации свидетельства рождается ребенок, дополнительно выплачиваются средства в размере, указанном в свидетельстве. Данную выплату можно использовать на ипотеку, покупку жилья, а также на реконструкцию или завершение начатого строительства. Стоимость квадратного метра зависит от территории, но составляет не менее среднекраевой суммы в размере 37,5 тыс. руб. за 1 кв. метр.На 2022 год на реализацию программы «Молодая семья» выделено более 880 млн руб., из которых федеральные средства - 187,5 млн руб. Всего в текущем году планируется обеспечить сертификатами по федеральному и региональному направлениям программы порядка 2 тыс. семей.