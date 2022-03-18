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Пассажиропоток в электричках пермской агломерации вырос на 43%
Продление «Ласточек» организовано в рамках проекта «Компактный город», главная цель которого связать отдаленные территории с центром железнодорожным транспортом.
Время в пути от Голованово до Перми-1 занимает 39 минут, до Перми-2 – 45 минут. Стоимость проезда – 32 рубля. И гораздо комфортнее, чем в автобусе, говорят пассажиры. Есть условия для перевозки багажа, возможность зарядить телефон в пути, биотуалеты, удобные кресла.Сергей Канцур, директор АО «Пермская пригородная компания»: "Видим рост количества перевезенных пассажиров на 43%. Если в предыдущем месяце эта цифра составляла 14 тысяч, то в этом месяце продленные «Ласточки» перевезли свыше 20 тысяч пассажиров".Это планомерный процесс. «Ласточки» ходят из Краснокамска в Пермь, добавились Левшино и Голованово, с комфортом можно доехать до Чусового. Таким образом, наземное метро набирает обороты.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы постепенно будем вместе с «Российскими железными дорогами», вместе с городскими властями делать город компактным. Транспортная доступность будет обеспечена, помимо автомобильного транспорта, еще и электричкой".
Актуальность нововведений подтверждают пассажиры, делающие свой выбор.
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