За две недели, которые краснокамская «Ласточка» ходит до станции Левшино и Голованово, пассажиропоток в электричках пермской агломерации вырос на 43%, - заявили железнодорожники. Отчасти это связано с увеличением числа рейсов. Однако, как выяснилось, многим просто нравятся поезда повышенного комфорта. К тому же, пересечь весь город на электричке гораздо быстрее, чем на автобусе, а цена та же.По поручению главы региона Дмитрия Махонина «Ласточки» из Краснокамска продлили до станции «Левшино» и «Голованово», обеспечив пассажирам доступность к комфортным современным поездам.Продление «Ласточек» организовано в рамках проекта «Компактный город», главная цель которого связать отдаленные территории с центром железнодорожным транспортом.Время в пути от Голованово до Перми-1 занимает 39 минут, до Перми-2 – 45 минут. Стоимость проезда – 32 рубля. И гораздо комфортнее, чем в автобусе, говорят пассажиры. Есть условия для перевозки багажа, возможность зарядить телефон в пути, биотуалеты, удобные кресла.Сергей Канцур, директор АО «Пермская пригородная компания»: "Видим рост количества перевезенных пассажиров на 43%. Если в предыдущем месяце эта цифра составляла 14 тысяч, то в этом месяце продленные «Ласточки» перевезли свыше 20 тысяч пассажиров".Это планомерный процесс. «Ласточки» ходят из Краснокамска в Пермь, добавились Левшино и Голованово, с комфортом можно доехать до Чусового. Таким образом, наземное метро набирает обороты.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы постепенно будем вместе с «Российскими железными дорогами», вместе с городскими властями делать город компактным. Транспортная доступность будет обеспечена, помимо автомобильного транспорта, еще и электричкой".Актуальность нововведений подтверждают пассажиры, делающие свой выбор.