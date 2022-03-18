В Перми перед судом предстанет менеджер фирмы, который растратил 8 млн рублей в онлайн-казино

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В Перми перед судом предстанет бывший руководитель, который растратил деньги организации на игры в онлайн-казино. Следственным отделом Ленинского района СУ УМВД России по г. Перми окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего пермяка. "Установлено, что обвиняемый, являясь материально-ответственным лицом, был держателем ключа и владел кодом доступа к сейфу, в котором хранились денежные средства. В период с июня по октябрь прошлого года он брал деньги из сейфа компании и использовал их для игр в интернет-казино. Таким образом обществу с ограниченной ответственностью был причинен ущерб на сумму порядка 8 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Опубликовано: 18.03.2022 в 10:58 в рубрике - Вести Пермь

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