В Перми перед судом предстанет менеджер фирмы, который растратил 8 млн рублей в онлайн-казино

В Перми перед судом предстанет бывший руководитель, который растратил деньги организации на игры в онлайн-казино. Следственным отделом Ленинского района СУ УМВД России по г. Перми окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего пермяка. "Установлено, что обвиняемый, являясь материально-ответственным лицом, был держателем ключа и владел кодом доступа к сейфу, в котором хранились денежные средства. В период с июня по октябрь прошлого года он брал деньги из сейфа компании и использовал их для игр в интернет-казино. Таким образом обществу с ограниченной ответственностью был причинен ущерб на сумму порядка 8 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.