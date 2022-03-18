В этом году начнется благоустройство музея-заповедника «Усолье Строгановское»

Проект преобразования историко-архитектурного пространства «Усолье. Регенерация культуры» стал победителем конкурса Минстроя РФ по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».Реализация проекта запланирована в несколько этапов. Уже в этом году будет выполнена первая очередь. Площадь благоустраиваемой территории составит 1,8 гектаров. В текущем году подрядчикам предстоит преобразовать пространство напротив Спасо-Преображенского собора. Планируется наполнить территорию новым функционалом. При этом пространство будет меняться на протяжении всего пешеходного движения за счет различных типов мощения, функциональных зон и озеленения.Проектом также предполагается создание стилизованных торговых рядов, детской игровой площадки с игровыми комплексами в виде рассолоподъемной башни и варницы. В благоустройстве планируется использовать натуральные и экологичные материалы. Кроме того, появится концертная площадка-амфитеатр, запланировано большое количество озеленительных работ, в том числе создание сада «Строгановское барокко».Аукционы состоятся уже в апреле. После подписания контрактов подрядчик сразу приступит к работам.