Социальные гарантии в Пермском крае будут сохранены, а поддержка — усилена

Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края сегодня завершилось принятием целого ряда мер поддержки прикамского бизнеса, которые по инициативе губернатора разработало региональное правительство. Экономическая ситуация, по мнению депутатов, во многом напоминает ту, что была два года назад, во время начала пандемии, так что и принимаемые меры в некоторой части схожи. Так, для бизнесменов, использующих упрощенную систему налогообложения, предусмотрена льготная ставка в зависимости от схемы «доход» или «доход-расход»: соответственно 1 или 5%. Воспользоваться этой мерой смогут только предприятия, работающие в «пострадавших» отраслях, перечень их определен отдельно. Также расширены категории инвестиций, которые позволяют воспользоваться механизмом налогового вычета. По мнению краевых властей, в нынешних условиях поддержать такие приоритетные проекты просто необходимо. В качестве еще одного вспомогательного инструмента, предложенного кабмином, депутаты одобрили предоставление государственных микрозаймов, которые будут выдаваться всего под 5% годовых. Разработана и система компенсаций по выплатам банковских кредитов. Как отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих, процентные ставки выросли и для некоторых предпринимателей стали неподъемными. Регион поможет им, возместив половину затрат от увеличения ставки.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Мы прекрасно понимаем, что сегодня предприниматели особенно нуждаются в этих средствах для покрытия текущих расходов. Власти обязаны их поддержать, чтобы не допустить закрытия предприятий и сохранить рабочие места».Для торговых центров предусмотрены свои меры поддержки: так если доход организации по сравнению с прошлым годом падает на четверть, налог на имущество уменьшается в два раза. Как было заявлено, это только первый пакет мер поддержки бизнеса, к разработке второго уже приступили.Алексей Мельников, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края: "Сейчас ситуация понятно, она непростая, но есть понимание куда двигаться. Нужно понимать, какие отрасли испытывают серьезные проблемы, с ними будем работать. На штабе будут, в том числе, и деловые объединения: и «Деловая Россия» и «Опора России» и торгово-промышленная палата. И это не будет только со стороны государственной власти, но и с привлечением общественников, поэтому, я думаю, решение будет приниматься с учетом всех мнений".Приняли депутаты и изменения в бюджет. Сегодня это перераспределение остатков средств прошлого года и на этот раз это достаточно солидная сумма - 16 миллиардов рублей. В большинстве своем деньги пойдут на социальную поддержку граждан. Так, запланированная на октябрь обязательная индексация зарплат бюджетников состоится уже 1 апреля. Другие социальные меры поддержки, в том числе и стипендии, также будут увеличены. Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края: "Основные расходы направлены на повышение индексации всех социальных выплат, всех обязательств Пермского края на 5,8 процента в соответствие с теми трендами, которые были заданы Российской Федерацией. В результате этих изменений, я не считаю, что сильно изменилась финансовая устойчивость бюджета, мы на сегодня зафиксировали плановый дефицит на уровне 24 миллиардов рублей и по трехлетке планируется его снижение".