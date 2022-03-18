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В этом году начнется благоустройство музея-заповедника «Усолье Строгановское» →
Социальные гарантии в Пермском крае будут сохранены, а поддержка — усилена
Для торговых центров предусмотрены свои меры поддержки: так если доход организации по сравнению с прошлым годом падает на четверть, налог на имущество уменьшается в два раза. Как было заявлено, это только первый пакет мер поддержки бизнеса, к разработке второго уже приступили.Алексей Мельников, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края: "Сейчас ситуация понятно, она непростая, но есть понимание куда двигаться. Нужно понимать, какие отрасли испытывают серьезные проблемы, с ними будем работать. На штабе будут, в том числе, и деловые объединения: и «Деловая Россия» и «Опора России» и торгово-промышленная палата. И это не будет только со стороны государственной власти, но и с привлечением общественников, поэтому, я думаю, решение будет приниматься с учетом всех мнений".
Приняли депутаты и изменения в бюджет. Сегодня это перераспределение остатков средств прошлого года и на этот раз это достаточно солидная сумма - 16 миллиардов рублей. В большинстве своем деньги пойдут на социальную поддержку граждан. Так, запланированная на октябрь обязательная индексация зарплат бюджетников состоится уже 1 апреля. Другие социальные меры поддержки, в том числе и стипендии, также будут увеличены. Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края: "Основные расходы направлены на повышение индексации всех социальных выплат, всех обязательств Пермского края на 5,8 процента в соответствие с теми трендами, которые были заданы Российской Федерацией. В результате этих изменений, я не считаю, что сильно изменилась финансовая устойчивость бюджета, мы на сегодня зафиксировали плановый дефицит на уровне 24 миллиардов рублей и по трехлетке планируется его снижение".
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