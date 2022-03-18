Аграрии Прикамья готовятся к посевной кампании

Аграрии Прикамья начали активную подготовку к посевной кампании. В этом году заявленная общая площадь посевных рекордных размеров – более 700 тысяч гектаров. Судьбу будущего урожая обсуждали на специальном заседании у губернатора.На площадке агрофирмы «Труд» идет активная подготовка к посевной кампании. Тестируют новый погрузчик.Техническая модернизация молочного хозяйства здесь проводится ежегодно. Сегодня в агропарке несколько десятков машин: погрузчики, тракторы, сенокосы, волокуши.Уже в ближайшее время к этому автопарку добавится еще больше десяти единиц техники. Начиная от КАМАЗов, заканчивая комбайнами. Всё оборудование будет закуплено при помощи краевых субсидий.Темпы не снижались даже в период пандемии, говорит директор предприятия. Это заслуга в том числе краевой поддержки.Владимир Юшков, генеральный директор ООО «Агрофирма» Труд»: "Мы постоянно находимся в диалоге, мы постоянно слышим друг друга. Наши просьбы были услышаны и были реализованы".Субсидии для обновления парка техники — одна из 15 действующих мер господдержки для сельскохозяйственной отрасли в Прикамье. В текущих условиях все ранее анонсированные объемы субсидий будут сохранены, - сказал во время своей встречи с краевыми аграриями губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году на развитие сельского хозяйства будет направлено свыше 3 млрд рублей. Ключевое, нам бы хотелось, задачу это ставлю — это как можно быстрее выдать вам все необходимые денежные средства".В этом году меры поддержки планируется актуализировать. В планах краевого Минагро: изменить сроки представления субсидий по минеральным удобрениям и элитным семенам на более ранние сроки — с октября на июль. Сделать удобнее также планируется предоставление субсидий на содержание коров, племенных быков, овец, коз, маралов и лошадей. Особое внимание — содержанию агротехники.Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Необходимость поставки комплектующих, расходных материалов, запчастей, на сегодняшний день эта работа выходит на первый план. Потому что поставщики переходят в режим предоплаты. Как только получаем какие-то сигналы о невозможности поставок, стараемся помочь в этой ситуации".Развитию сельского хозяйства в регионе помогает в том числе реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным. Предложенные меры поддержки, по мнению аграриев, помогут провести посевную кампанию в срок. Что особенно актуально ввиду масштабных планов: общая площадь посевов в этом году должна составить больше 700 тысяч гектаров.