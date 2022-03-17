«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.03.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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15.03.2022 в 09:10
01.03.2022 в 17:20
28.02.2022 в 17:00
17.02.2022 в 13:15
16.02.2022 в 13:05
28.02.2022 в 17:00
16.02.2022 в 16:00
08.02.2022 в 21:43
07.02.2022 в 17:50
04.02.2022 в 10:23
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.03.2022
Согласован колерный паспорт будущей спортивной арены на улице Локомотивной
В электричках планируют ввести 50-процентную скидку для студентов и школьников
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам благоустройства
Пермский край поддержит IT-отрасль
В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края прокомментировали крупную аварию в Соликамске
Прямой эфир с Дмитрием Махониным
В Кунгуре вынесен приговор медсестре, которая придумывала детей ради хищения детского питания
Депутаты Заксобрания приняли пакет экстренных мер поддержки бизнеса в условиях санкций
В Пермском институте железнодорожного транспорта закончилось дистанционное обучение
За сутки в Прикамье выявлен 851 заболевший коронавирусом
Губернатор с рабочим визитом посетил пермский завод «Сорбент»
Ситуация в Соликамске стабилизировалась. В большинство домов вернулось тепло
Новым руководителем Следственного комитета Прикамья назначен Денис Головкин
В Перми прошла акция «Крымский мост»
Депутаты Заксобрания рассмотрят новый пакет мер по поддержке предпринимателей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.03.2022
Авария на теплосетях в Соликамске. Местные власти назвали ситуацию беспрецедентной
Продление маршрута «Ласточек» из Краснокамска увеличило пассажиропоток на 43%
Анастасия Смирнова стала победителем заключительных этапов Кубка России по могулу
Жители Прикамья делятся фото световых столбов
Станислав Аврончук и Павел Миков отвечают на вопросы о социальных выплатах
Из-за аварии на Соликамской ТЭЦ проблемы с теплоснабжением испытывают более пяти тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 350 тысяч
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Губернатор с рабочим визитом посетил пермский завод «Сорбент»
Ситуация в Соликамске стабилизировалась. В большинство домов вернулось тепло
Новым руководителем Следственного комитета Прикамья назначен Денис Головкин
В Перми прошла акция «Крымский мост»
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.03.2022
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