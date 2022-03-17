Губернатор с рабочим визитом посетил пермский завод «Сорбент»

Глава региона Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил пермский завод «Сорбент», который выпускает средства защиты органов дыхания. Предприятие в связи с уходом европейских конкурентов видит для себя большие перспективы. И краевые власти намерены помогать.Бригада из пяти человек занимается сбором полумасок, которые защитят органы дыхания сотрудников на производстве. Каждый занят на определённом этапе, чтобы в итоге изделие было готово к использованию.Так проходит проверка полнолицевых панорамных масок, которые полностью закрывают лицо человека - для тестирования используют специальные установки, которые помогают определить надёжность изделия. Елена Ставская, сборщик изделий: "На данном этапе мы проводим проверку на герметичность, это для того, чтобы убедиться, что маска пригодна в использовании человеком".На предприятии «Сорбент» производят средства индивидуальной защиты органов дыхания. Причём это одна из тех компаний, которые способны быстро перестраивать рабочий процесс, реагируя на новые вызовы. В первые дни распространения коронавируса в регионе предприятие нашло новые возможности и обеспечило медиков Прикамья средствами индивидуальной защиты. За время пандемии выпустили около четырёх миллионов масок разного типа и защитных комбинезонов. Возможности и перспективы представители предприятия обсудили с главой региона Дмитрием Махониным. Сейчас российский рынок средств защиты органов дыхания насыщен продукцией иностранного производства. В сегодняшней ситуации у промышленных предприятий могут возникнуть трудности в обеспечении сотрудников этими изделиями, и пермяки могут прийти на помощь.Борис Дубовик, генеральный директор ООО «Зелинский групп»: "Большая часть продукции имеет европейские сертификаты, и мы видели и видим рост спроса на нашу продукцию".И в целом по краю, по поручению губернатора, сейчас проводятся мероприятия, направленные на сохранение социальной и экономической стабильности, разработан пакет мер поддержки. Что же касается санкционного давления, говорят специалисты, это и вызов, и окно новых возможностей. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Наша ключевая задача вместе с предприятиями этим окном возможностей воспользоваться, что мы будем делать, и делаем последние несколько лет, это промышленная кооперация, когда мы с нашими крупными металлургическими, угольными, другими производственными холдингами предлагаем продукцию пермских предприятий".Так что на повестке дня - сохранение и создание новых производств и рабочих мест, встречи с представителями промышленности, малого и среднего бизнеса, чтобы выработать и претворить в жизнь новые механизмы поддержки тех, кому это необходимо.