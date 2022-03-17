Ситуация в Соликамске стабилизировалась. В большинство домов вернулось тепло

В ближайшее время большая часть работ на месте прорывов на теплосети в Соликамске будет завершена. Ситуация стабилизировалась. В квартиры большинства жителей микрорайона Боровск отопление уже вернулось, сообщили в администрации городского округа.Из-за поломки насоса в сети произошел гидроудар, в результате которого тепловод лопнул в 10 местах. На устранение аварии были брошены все муниципальные бригады, а также специалисты "Уралкалия". Всего под отключение отопления попали более 120 домов. Часть из них – это деревянные, двухэтажные дома, имеющие свои особенности разводки. Поэтому в 52 таких домах было необходимо слить теплоноситель полностью, чтобы избежать заморозки системы. За вчерашний день удалось устранить три порыва, ночью – пять, остаются два наиболее сложных участка.Из-за отсутствия отопления были закрыты школы, а в местный филиал психиатрической больницы пришлось срочно везти тепловые пушки и электронагреватели.Оперштаб по ликвидации аварии продолжает работу.