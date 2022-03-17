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Ситуация в Соликамске стабилизировалась. В большинство домов вернулось тепло
Из-за поломки насоса в сети произошел гидроудар, в результате которого тепловод лопнул в 10 местах. На устранение аварии были брошены все муниципальные бригады, а также специалисты "Уралкалия". Всего под отключение отопления попали более 120 домов. Часть из них – это деревянные, двухэтажные дома, имеющие свои особенности разводки. Поэтому в 52 таких домах было необходимо слить теплоноситель полностью, чтобы избежать заморозки системы. За вчерашний день удалось устранить три порыва, ночью – пять, остаются два наиболее сложных участка.
Из-за отсутствия отопления были закрыты школы, а в местный филиал психиатрической больницы пришлось срочно везти тепловые пушки и электронагреватели.
Оперштаб по ликвидации аварии продолжает работу.
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