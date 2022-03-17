Торговля на паузе

Трудинспекция Пермского края сегодня выдала предостережение автосалонам региона с напоминанием о строгой необходимости соблюдения трудового законодательства. Ранее такую же бумагу получили хозяева магазинов иностранных компаний, заявивших о временной приостановке работы.Танцующий электромобиль американского производства начальной стоимостью более десяти миллионов рублей выставлен на продажу в Перми. А это значит, даже санкционный кризис для кого-то время возможностей. По словам Эллы Кузнецовой, желающих приобрести «авто на батарейке» меньше не стало, так что пришла пора расширяться. Элла Кузнецова, менеджер по продажам: "Мы готовы к набору сотрудников. Будет пополнение в торговом зале, это сервисное обслуживание, так как мы планируем расширять салон".Этот автосалон, скорее, исключение из правил, у других торговых компаний оптимизма куда меньше. После того, как ряд иностранных брендов заявили об уходе из России, пермяки выстроились в очереди в любимые магазины одежды, которые теперь сменились полным затишьем. Впрочем, в торговых центрах уверены, что это не навсегда. Администрация ТРК «СемьЯ»: «Арендаторы, приостановившие работу, не уведомляли ТРК о прекращении арендных отношений, товарные запасы из магазинов не вывозятся. По имеющейся информации, трудовые отношения с их сотрудниками не прекращаются. В настоящий момент ситуация расценивается как пауза в работе магазинов».Сколько продлится пауза, пока неизвестно, но трудовое законодательство в отношении сотрудников магазинов предельно конкретно. Если приостановка деятельности связана с объективными причинами, как в нашем случае, то все работники на время простоя получают минимум две трети оклада. Официальное уведомление об увольнении должны прислать за два месяца. Но и это касается не всех. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: «В связи с сокращением штата нельзя увольнять: беременных женщин; женщин, имеющих ребенка (детей) в возрасте до 3 лет; работников, которые являются единственными кормильцами детей-инвалидов; единственных кормильцев детей в возрасте до 3 лет; родителей, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель не работает».О глобальном кризисе на рынке труда служба занятости не сообщает, о массовых увольнениях тоже пока ничего не известно. Но свято место пусто не бывает, и все большую силу набирают уже другие бренды, название которых пишется кириллицей.Позиции можно и удержать, всемирно известная сеть быстрого питания, несмотря на все запреты и санкции, продолжает работать по франшизе.